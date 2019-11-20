Трёх вербовщиков ИГИЛ задержали в Московском регионе

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Фото © DPA/TASS

В Московском регионе задержали трёх вербовщиков ИГИЛ*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— Установлено, что в период с 2014 года по настоящее время члены структуры осуществляли вербовку жителей Москвы и Московской области в ряды МТО [международной террористической организации], — цитирует ТАСС сообщение.

Кроме того, задержанные организовывали каналы переправки боевиков в Сирию.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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