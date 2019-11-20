В Минтрансе назвали дату начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется на 1 июня грядущего года. Об этом рассказал замминистра транспорта России Владимир Токарев.

— Планируется 1 июня, — приводит ТАСС ответ чиновника на соответствующий вопрос.

По его словам, по железной дороге перевозиться будут в первую очередь стройматериалы, топливо, песок и щебень.

Движение пассажирских поездов стартует уже в декабре этого года. Первый пассажирский поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря поедет первый поезд из Москвы в Симферополь.

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