"ВКонтакте" откроет представительство в Казахстане

Программа региональных представителей "ВКонтакте" выходит за пределы России. В начале 2020 года у российской соцсети появится представительство в Казахстане.

Представители "ВКонтакте" пишут, что общаться с местными авторами, медиа и представителями бизнеса и анализировать особенности потребления контента будет Олжас Салмурза. Ранее он руководил SMM-редакцией на местном новостном портале, а также работал с блогерами платформы Yvision.kz.

— "ВКонтакте" — один из самых популярных ресурсов в Казахстане не только среди соцсетей, но и других сайтов. VK активно использует больше 7,6 миллиона местных жителей. Поэтому для расширения программы региональных представителей мы выбрали именно эту страну. Уверены, что авторы, медиа, организаторы и бизнесы предложат много идей, как VK может помочь с развитием их проектов онлайн и офлайн, — говорит Екатерина Якушева, руководитель отдела партнёрства во "ВКонтакте".

До анонса открытия казахстанского офиса соцсеть запустила представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Представительства создают совместные проекты с авторами, компаниями и медиа. Например, в Екатеринбурге запустили аудиогид по Уральской биеннале, в Нижнем Новгороде организовали прямую трансляцию с фестиваля современной академической музыки Opus 52, а в Казани вместе с ФК "Камаз" выпустили первую в России футбольную форму с QR-кодом.