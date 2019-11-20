Житель Москвы отсудил 140 тысяч рублей за проданного ему больного попугая

Патологоанатомическое вскрытие показало, что у птицы был целый букет серьёзных заболеваний.

Москвич через суд взыскал 140 тысяч рублей с предпринимателя, который продал ему больного попугая. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

Житель Москвы купил птенца попугая жако за 85 тысяч рублей, однако в первую ночь птица умерла. До подписания документов птицу по инициативе покупателя накормили специальной питательной смесью через шприц, до дома нового хозяина попугая везли в специальной клетке.

Через какое-то время птенца начало тошнить, рвота не прекращалась и попугай умер. В ветеринарной клинике было проведено вскрытие, которое показало, что смерть наступила из-за дисфункции желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у попугая нашли кутикулит, гепатоз, почечную недостаточность и рахит.

Недовольный покупатель обратился в Дорогомиловский районный суд, который признал, что москвичу действительно продали больную птицу, и взыскал компенсацию, согласно закону о защите прав потребителей.

— Взысканы денежные средства по договору купли-продажи попугая жако, компенсация морального вреда, расходы, а всего — 140 000 рублей, — говорится в сообщении.

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