В Краснодарском крае пропали две 15-летние девочки

В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение школьниц и выясняют обстоятельства, при которых они исчезли.

Следственный комитет России проводит проверку после исчезновения двух 15-летних девочек в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— Установлено, что несовершеннолетние утром 12 ноября 2019 года покинули учебное заведение и до настоящего времени по месту своего жительства не вернулись. С тех пор местонахождение Виктории Дмитриевой и Дианы Заплатной неизвестно, — отметили в заявлении ведомства.

Сообщается, что в день исчезновения Диана была одета в кожаную куртку чёрно-зелёного цвета, чёрную юбку, белую блузку и тёмные ботинки с бантиком. С собой у неё была зелёная сумка, в которой девочка носила учебники. Глаза у девочки карие, волосы тёмные, прямые.

Когда в последний раз видели Викторию, на ней была чёрная куртка с меховым воротником, спортивные брюки чёрного цвета и такая же кофта, а также синие кеды с оранжевыми полосками. При ней также была коричневая кожаная сумка с учебниками. Волосы у девочки прямые, глаза голубые.

В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение девочек и выясняют обстоятельства, при которых они исчезли.

Ранее на Кубани нашли пропавшую девятилетнюю девочку, которая сутки провела в выгребной яме туалета. Лайф публиковал видео её спасения.