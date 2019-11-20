СМИ: Видео подтверждает, что Шамсутдинов заранее готовил расстрел сослуживцев

Срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в Забайкальском крае, тщательно спланировал расстрел. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

— Он имитировал разоружение, разоружил других солдат и тогда хладнокровно их расстрелял, — рассказал источник издания, видевший записи с камер.

По версии следствия, Шамсутдинов не подвергался насилию. В его адрес поступали лишь угрозы. Минобороны настаивает, что это было умышленное убийство. Внутренняя проверка продолжается.

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