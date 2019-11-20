В Татарстане завели второе дело против матери, посадившей за руль ребёнка

Представители ведомства подчеркнули, что за расследованием следит центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Многодетная мать Агина Алтынбаева из Набережных Челнов стала фигуранткой второго уголовного дела после того, как посадила за руль своего малолетнего сына, разогнавшего машину до 130 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В заявлении отметили, что после проверки инцидента нашли признаки нарушений статьи "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Представители ведомства подчеркнули, что ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР.

Несмотря на последние события, на странице нарушительницы в соцсетях видео с управляющим машиной сыном по-прежнему закреплено в начале очереди, чтобы любой мог его увидеть при переходе.

Напомним, ранее жительница Набережных Челнов опубликовала видео, как едет на машине со скоростью 130 км/ч, а руль держит совсем маленький мальчик. При этом мама несовершеннолетнего водителя заявила, что "не нуждается в убогих комментариях" и "живёт как хочет". Сама Алтынбаева призналась Лайфу, что с удовольствием встречает на дороге сотрудников ДПС и любит, когда её останавливают. После происшествия в отношении нарушительницы возбудили дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

До этого Алтынбаева публиковала ролик, как одной рукой держится за баранку автомобиля, а второй убаюкивает карапуза. При этом во время вождения женщина периодически отвлекалась от дороги и целовала малыша.