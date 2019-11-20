"Имею право". Собчак поспорила с Германикой о суррогатном материнстве и абортах

Телеведущая отметила, что бывают разные жизненные ситуации и будущая мать вправе сама принимать решение.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Валерия Гай Германика поспорили о суррогатном материнстве и абортах.

— Я считаю, что человек не товар, а суррогатное материнство — это торговля ребёнком... Аборты для меня — это дикий постмодернизм, который не укладывается ни в какой пазл. Первое право человека — это право на жизнь, — сказала Германика в интервью, опубликованном на "Ютубе".

Однако Собчак не согласилась с ней, заявив, что у будущей матери больше прав, чем у эмбриона.

— Может, её изнасиловали или тупо нет денег содержать этого ребёнка. Зачем плодить нищету? Моё тело — моё дело! Если я хочу делать аборт, я имею на это право, — ответила на высказывание режиссёра телеведущая.

В ответ на это Германика отказалась размышлять на тему изнасилований и возможных абортов после них.