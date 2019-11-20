Эксперт рассказал, чем может обернуться принятие закона о штрафах за ночной шум

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Выявлять возмутителей ночного спокойствия будут с помощью соседей по дому и активных граждан, ставших свидетелями правонарушения.

Россиян могут начать штрафовать за шум ночью. Эта инициатива сейчас активно обсуждается в Совете Федерации. Однако новый проект может привести к злоупотреблениям. Об этом заявил адвокат Тимур Маршани, передаёт НСН.

Злоупотребление возможно. Но есть службы, которые фиксируют шум, уровень децибел, действительно ли мешает спать, нарушает порядок. Потому что, если люди распивают спиртные напитки, разбивают бутылки, орут на всю улицу, хамят — это мелкое хулиганство, административное правонарушение, — пояснил он.

При этом адвокат добавил, что выявлять нарушителей тишины будут с помощью соседей или любых других лиц, которые стали свидетелями инцидента.

Кроме того, Маршани считает, что введение штрафов на шум в ночное время не будет унифицировано. Это связано с тем, что данную норму сложно подвести под определённое время из-за большого количества часовых поясов в стране.

Закон о тишине действует в определённые интервалы времени, с 23 часов до восьми утра. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Москвы, шуметь в это время будет нельзя. В разных регионах временные интервалы будут, видимо, устанавливаться субъектами РФ, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что Совет Федерации предложил привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

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