Эксперт рассказал, чем может обернуться принятие закона о штрафах за ночной шум

Выявлять возмутителей ночного спокойствия будут с помощью соседей по дому и активных граждан, ставших свидетелями правонарушения.

Россиян могут начать штрафовать за шум ночью. Эта инициатива сейчас активно обсуждается в Совете Федерации. Однако новый проект может привести к злоупотреблениям. Об этом заявил адвокат Тимур Маршани, передаёт НСН.

— Злоупотребление возможно. Но есть службы, которые фиксируют шум, уровень децибел, действительно ли мешает спать, нарушает порядок. Потому что, если люди распивают спиртные напитки, разбивают бутылки, орут на всю улицу, хамят — это мелкое хулиганство, административное правонарушение, — пояснил он.

При этом адвокат добавил, что выявлять нарушителей тишины будут с помощью соседей или любых других лиц, которые стали свидетелями инцидента.

Кроме того, Маршани считает, что введение штрафов на шум в ночное время не будет унифицировано. Это связано с тем, что данную норму сложно подвести под определённое время из-за большого количества часовых поясов в стране.

— Закон о тишине действует в определённые интервалы времени, с 23 часов до восьми утра. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Москвы, шуметь в это время будет нельзя. В разных регионах временные интервалы будут, видимо, устанавливаться субъектами РФ, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что Совет Федерации предложил привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.