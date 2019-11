Объявлены номинанты на премию "Грэмми". В числе лидеров Билли Айлиш

В этом году в числе фаворитов одни новички. А противостоят им триумфаторы прошлых лет — Ариана Гранде, Тейлор Свифт и даже сама Леди Гага.

Музыкальная премия "Грэмми" объявила номинантов 62-й церемонии. Лидерами по количеству номинаций стали американская певица Lizzo, любимица подростков по всему миру Билли Айлиш и рэпер Lil Nas. Причём ни один из этих музыкантов ещё не был номинирован на самую престижную премию в музыкальной индустрии.

За победу в категории "Лучший новый исполнитель" Билли Айлиш поборется с вышеназванной Lizzo. На награду также претендуют Мэгги Роджерс, группа Black Pumas, испанская исполнительница Росалия, рэпер Lil Nas, коллектив из Нового Орлеана Tank and the Bangas и британка Йола.

На победу в престижной номинации "Запись года" номинирован инди-фолк-коллектив Bon Iver с композицией Hey, Ma, Билли Айлиш с песней Bad Guy, Ариана Гранде с её хитом 7 Rings. Здесь же представлена певица H.E.R. с композицией Hard Place, а также американский соул-певец Халид с песней Talk. Рэпер Lil Nas X также может получить заветную статуэтку за песню Old Town Road, а Lizzo — за композицию Truth Hurts. В этой категории также номинирован рэп-дуэт (Post Malone и Суэй Ли) за трек Sunflower.

Нешуточная интрига развернулась и в номинации "Песня года". Здесь выбирать придётся из легендарной Леди Гаги (Always Remember Us This Way), Тейлор Свифт (Lover), Ланы Дель Рей (Norman F***ing Rockwell). Ну и куда же без Билли Айлиш с её Bad Guy. Кстати, здесь на награду также претендует певица кантри Тани Такер (Bring My Flowers Now), H.E.R (Hard Place), Lizzo (Truth Hurts), единственный мужчина в этом списке — шотландский певец и автор песен Льюис Капальди (Someone You Loved).

За звание "Альбом года" сразятся всё те же: Билли Айлиш, Lizzo, рэпер Lil Nas, H.E.R. Кроме того, представлены Ариана Гранде, Лана Дель Рей и единственная в списке рок-группа Vampire Weekend.

Остаётся добавить, что 62-я церемония вручения премии пройдет 26 января в Лос-Анджелесе.