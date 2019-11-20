Эксперты рассказали, как изменились продажи осенних аксессуаров в этом году

В среднем за год сильнее всего подорожали зонты (12%), а самым дорогим товаром стали перчатки (1290 рублей за пару). Меньше всего в этом году соотечественники интересовались шарфами — спрос на них снизился на 20% в сравнении с прошлым годом.

Анализ данных о продажах осенних аксессуаров в октябре 2018 и 2019 года выявил снижение спроса на все сезонные атрибуты, кроме перчаток. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные ОФД "Такском".

Самые дорогие зонты эксперты нашли в Москве (1005 рублей), а самые дешёвые — в Ростове-на-Дону (665 рублей). При этом на фоне общего роста цен аналитики зафиксировали снижение числа продаж во всех городах, кроме Самары (11%).

Продажи головных уборов практически не изменились. В тройке лидеров по-прежнему Москва (1100 рублей), Петербург (902 рубля) и Челябинск (900 рублей).

В исследовании отметили: положительная динамика сохраняется в отношении перчаток. Во всех городах она составила от 4 до 8%. Дороже всего пара обойдётся жителям или гостям столицы (1316 рублей), Санкт-Петербурга и Новосибирска (по 1300 рублей).

Шарфы, теряющие популярность, реже всего покупали в Волгограде и Красноярске, в других городах страны также наблюдается общее снижение спроса. Самые дорогие товары при этом отметили в Москве, Новосибирске, Красноярске и Санкт-Петербурге.

Ранее синоптики предупреждали, что в ночь на четверг москвичей ожидает самая морозная ночь с начала осени.