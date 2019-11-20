Путин поздравил патриарха Кирилла с днём рождения

Предстоятель РПЦ в ответ отметил конструктивные отношения между государством и церковью в современной России.

Президент России Владимир Путин в патриарших палатах Московского Кремля лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения, выразив ему благодарность за помощь стране в поддержании межконфессионального мира.

— Хочу поблагодарить вас за помощь государству в поддержании межконфессионального мира, доброго отношения между разными конфессиями. Это уже выходит за рамки пастырского служения, это уже государственная миссия, — сказал глава государства, подарив Кириллу букет белых роз.

Патриарх Кирилл отметил конструктивные отношения между государством и церковью в современной России, напомнив, что за 50 лет он прошёл через разный опыт общения с властью.

— Но какой бы этот опыт ни был, он умудряет человека. А если сравнивать его с тем уровнем отношений церкви и государства, который есть сейчас в современной России, то всё остальное, конечно, представляется весьма уязвимым с точки зрения объективной критики, — добавил предстоятель РПЦ.

По его словам, уровень отношений государства и церкви сейчас достиг такого состояния, что "мы можем обсуждать большое число различных вопросов, реально взаимодействовать на разных уровнях на благо народа".