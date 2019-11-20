В Кировской области суд снова отказал в эксгумации тела "пьяного" мальчика

Суд посчитал, что спустя полгода после смерти биоматериалы уже непригодны для повторной экспертизы. Следствие такое решение не устраивает.

Уржумский районный суд Кировской области снова отказал следствию в эксгумации тела шестилетнего Вани. Об этом Лайфу рассказала представитель семьи погибшего Жанна Шмидт.

Суд посчитал, что спустя полгода после смерти биоматериалы уже непригодны для повторной экспертизы, однако следствие всё равно настаивает на своём и обещает обжаловать это решение.

— Они требуют эксгумировать тело, чтобы забрать мышцу и исследовать на алкоголь. Мы объясняем, что пять месяцев прошло. При этом никаких биоматериалов нет, поэтому вторая экспертиза невозможна, — рассказала Шмидт.

Женщина утверждает, что в её распоряжении есть показания о том, что судмедэксперт не только не взял биоматериалы, но и попросил уничтожить оставшиеся образцы, хотя их должны были хранить на протяжении года.

— Никаких других исследований не было, не было ни биохимического, ни гистологического, ни костного архива. Они сейчас хотят эксгумировать тело, взять мышцу и волосы, но волосы они не имеют право исследовать, так как нет методики. Судмедэксперт [Сергей] Насонов не измерил ни рост, ни вес, — добавила она.

Шмидт уверена, что следствию нужна экспертиза для того, чтобы затянуть дело. Она опасается, что на её подзащитных возложат все траты за экспертизу и цинковый гроб. Женщина рассказала, что отца мальчика довели до того, что он плакал во время судебного заседания.

Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района — тогда мальчика на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего ребёнка. Дело приобрело общественный резонанс — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин, поручивший провести повторную экспертизу. Эксперт Сергей Насонов, установивший, что в крови шестилетнего мальчика было 0,51 промилле алкоголя, заявил, что никакой ошибки нет. Он подчеркнул, что повторную экспертизу никогда не проводил и в этот раз тоже не будет.

Ранее суд отказал в эксгумации тела из-за того, что судья не увидел в ходатайстве обоснования того, как установление происхождения этанола в организме ребёнка может повлиять на ход расследования.