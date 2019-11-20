Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе

Выборы в Донбассе будут возможны лишь тогда, когда вся его территория будет подконтрольна Киеву. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

По словам Зеленского, на саммите в "нормандском формате" он рассчитывает договориться о полном прекращении огня в Донбассе.

— Второй вопрос — это контроль над границей, передача Украине контроля над границей Украины и России. Третий вопрос, думаю, один из самых непростых: возможность проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории, — сообщил Зеленский журналистам в Станице Луганской, куда он приехал с рабочей поездкой.

Ранее украинский лидер назвал три темы, которые он поднимет на "нормандском саммите" в Париже.

1 октября участники трёхсторонней группы по урегулированию конфликта в Донбассе подписали "формулу Штайнмайера" — документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на территориях, неподконтрольных Киеву. Но националистически настроенная часть общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив протесты по всей стране.