Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире политического шоу

Василь отправил Грэга в нокаут... pic.twitter.com/bfkB9tAccB— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 ноября 2019 г.
Украинский эксперт Василь Макаров решил выяснить отношения со своим оппонентом из США Грэгом Вайнером во время эфира политического шоу. Кадры инцидента опубликовал в "" Владимир Соловьёв.
— Василь отправил Грэга в нокаут, — подписал пост Соловьёв.
Конфликт начался из-за обсуждения влияния США на власти Киева, о чём заявил Макаров. В ответ на это американский эксперт начал его перебивать, чем и вызвал гнев украинца, который толкнул Вайнера, что тот упал и ударился о декорации.
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