Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире политического шоу

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Украинский эксперт Василь Макаров решил выяснить отношения со своим оппонентом из США Грэгом Вайнером во время эфира политического шоу. Кадры инцидента опубликовал в "Твиттере" Владимир Соловьёв.

— Василь отправил Грэга в нокаут, — подписал пост Соловьёв.

Конфликт начался из-за обсуждения влияния США на власти Киева, о чём заявил Макаров. В ответ на это американский эксперт начал его перебивать, чем и вызвал гнев украинца, который толкнул Вайнера, что тот упал и ударился о декорации.

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