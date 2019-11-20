Появилось видео задержания в Москве и области трёх вербовщиков ИГИЛ

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Федеральная служба безопасности России показала видео задержания трёх вербовщиков группировки ИГИЛ* в столичном регионе.

На кадрах видно, что оперативники скрутили задержанных. Они обыскали квартиру, изъяли мобильники, фальшивые деньги, поддельные паспорта и электронные носители.

Ранее ФСБ установила, что с 2014 года задержанные вербовали жителей столицы и Подмосковья в ряды террористической организации. Завербованных направляли в Сирию для участия в боевых действиях.

В отношении трёх злоумышленников возбудили уголовное дело.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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