Появилось видео задержания в Москве и области трёх вербовщиков ИГИЛ

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания трёх вербовщиков группировки ИГИЛ* в столичном регионе.
На кадрах видно, что оперативники скрутили задержанных. Они обыскали квартиру, изъяли мобильники, фальшивые деньги, поддельные паспорта и электронные носители.
Ранее ФСБ установила, что с 2014 года задержанные вербовали жителей столицы и Подмосковья в ряды террористической организации. Завербованных направляли в Сирию для участия в боевых действиях.
В отношении трёх злоумышленников возбудили уголовное дело.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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