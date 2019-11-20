В МИД ответили на требования Эстонии вернуть "свои" территории

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В МИД России заявили, что вопрос о территориальных претензиях Эстонии к России окончательно закрыт.

— Тартуский договор принадлежит истории. Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать всё более провокационные и абсурдные заявления, — цитирует пресс-служба ведомства слова официального представителя Марии Захаровой.

Напомним, председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что РФ "должна вернуть" якобы захваченные у этой страны территории. В Кремле назвали это высказывание неприемлемым.

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