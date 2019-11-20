Минобороны показало испытания одной из самых мощных в мире пушек "Малка"— видео

Министерство обороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале кадры испытаний одной из самых мощных в мире пушек 2С7М "Малка" в Кузбассе.
Артиллерийские установки нанесли удары по целям условного противника на расстоянии 30 км, которые корректировались с беспилотника "Орлан-10".
Стрельба велась по новой методике, с открытых огневых позиций, точечно по навесной траектории.
"Малка" — одна из мощнейших пушек в мире, она может стрелять осколочно-фугасными и реактивными боеприпасами. Оружие создано в 1980-х годах и модернизировано в настоящее время.
Ранее Минобороны РФ поделилось видео стрельбы из зенитного комплекса "Кинжал".
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