Минобороны показало испытания одной из самых мощных в мире пушек "Малка"— видео

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Стрельба велась по новой методике огневого поражения и корректировалась с беспилотника.

Министерство обороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале кадры испытаний одной из самых мощных в мире пушек 2С7М "Малка" в Кузбассе.

Артиллерийские установки нанесли удары по целям условного противника на расстоянии 30 км, которые корректировались с беспилотника "Орлан-10".

Стрельба велась по новой методике, с открытых огневых позиций, точечно по навесной траектории.

"Малка" — одна из мощнейших пушек в мире, она может стрелять осколочно-фугасными и реактивными боеприпасами. Оружие создано в 1980-х годах и модернизировано в настоящее время.

Ранее Минобороны РФ поделилось видео стрельбы из зенитного комплекса "Кинжал".

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