Астролог рассказал Лайфу, что ретроградный Меркурий ушёл, но опасность осталась

Казалось бы, наконец-то пережили ретроградный Меркурий — надо радоваться. Однако сейчас наступает пора не меньших трудностей, причём как для пар, так и для тех, кто ещё не нашёл свою половинку.

Меркурий — это одна из самых таинственных планет, которые оказывают сильнейшее влияние на людей. Именно поэтому период ретроградного Меркурия, когда он разворачивается и начинает своё движение в обратном направлении, стали связывать с появлением всех бед и проблем, возникающих по вине звёзд.

С 31 октября по 20 ноября Меркурий в третий раз за год стал ретроградным. По словам астрологов, из-за этого люди находились в состоянии дисбаланса и были лишены понимания происходящего. Однако сейчас, когда влияние таинственной планеты якобы закончилось, причины для волнений всё равно есть. Об этом Лайфу заявила астролог и экстрасенс Елена Батыр.

По её словам, больше всего надо волноваться людям влюблённым или семейным, поскольку именно у них могут начаться проблемы: сомнения друг в друге, утихание прежних чувств и т.д. Таким образом, у них постепенно начнутся неприятные перемены в отношениях.

— Уже ближе к 23–25-му числу они будут смотреть с сомнением на свою вторую половинку, причём оба партнёра. Будут сомнения, их ли это человек. Начнутся какие-то перемены, но непонятно, к чему они приведут. Даже совместный отдых тут не сможет помочь. Чувства будут распыляться, — пояснила Батыр.

Астролог добавила, что не только у пар могут возникнуть проблемы после того, как они пережили ретроградный Меркурий. Одиноких людей ожидает удар по финансам и, как следствие, сильнейший стресс.

— Также нежелательно им сейчас куда-то ходить: в гости, на свадьбы и т.д. По ним (несемейным людям. — Прим. Лайфа) это очень сильно ударит, то есть начнутся депрессивные мысли. У них есть все шансы впасть в глубочайшую депрессию, — отметила Батыр.

Кроме того, она подчеркнула, что одинокие люди могут внезапно заболеть, поэтому им лучше всего обратить своё внимание на здоровье.