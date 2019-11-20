Все три задержанных в России украинских корабля вернулись в порт Очаков

Все корабли, переданные Россией Украине в Керченском проливе, вернулись в порт Очаков Николаевской области, сообщает украинский Пятый канал.
— Украинские корабли вернулись домой. После плена длиной практически в год они зашли в военную гавань Очакова. Их встречают военные и гражданские, — говорится в сообщении.
Отмечается, что первым прибыл катер "Никополь", после него — "Бердянск", он не мог двигаться самостоятельно, возможно, его придётся списать. Последним прибыл буксир "Яны Капу". Их сопровождали корабли "Сапфир", "Гайдамака" и "Титан".
Ожидается, что в порт сегодня прибудет президент Украины Владимир Зеленский, чтобы осмотреть суда.
Напомним, 18 ноября Россия передала Украине три арестованных в Керченском проливе корабля, Киев подтвердил их получение.
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