Все три задержанных в России украинских корабля вернулись в порт Очаков

В этот порт в скором времени планирует прибыть президент Незалежной Владимир Зеленский.

Все корабли, переданные Россией Украине в Керченском проливе, вернулись в порт Очаков Николаевской области, сообщает украинский Пятый канал.

— Украинские корабли вернулись домой. После плена длиной практически в год они зашли в военную гавань Очакова. Их встречают военные и гражданские, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первым прибыл катер "Никополь", после него — "Бердянск", он не мог двигаться самостоятельно, возможно, его придётся списать. Последним прибыл буксир "Яны Капу". Их сопровождали корабли "Сапфир", "Гайдамака" и "Титан".

Ожидается, что в порт сегодня прибудет президент Украины Владимир Зеленский, чтобы осмотреть суда.

Напомним, 18 ноября Россия передала Украине три арестованных в Керченском проливе корабля, Киев подтвердил их получение.