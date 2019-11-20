Россия и Белоруссия подписали план по совершенствованию автодорог

Министр транспорта России Евгений Дитрих и его коллега из Белоруссии Алексей Авраменко подписали план по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

— Уверен, что реализация этих схем позволит нам более качественно, более синхронно и оперативно выполнять работы по обеспечению автомобильных перевозок между нашими странами, — цитирует ТАСС Дитриха.

Напомним, ранее Лайф составил короткую историю Союзного государства России и Белоруссии в инфографике. В декабре союзу между странами исполнится 27 лет.