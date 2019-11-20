Астрофизики обнаружили самый мощный гамма-всплеск за всю историю исследований

Подобные открытия позволят узнать, что происходило на границах нашей Вселенной миллионы лет назад.

Астрофизики зафиксировали мощнейший всплеск гамма-излучения, пришедшего с окраин Вселенной. Он был настолько силён, что впервые стал виден через телескопы, сообщает научный журнал Nature.

Гамма-всплески — самые мощные взрывы в известной Вселенной, которые, как считается, выпускаются, когда массивная звезда коллапсирует в чёрную дыру или нейтронную звезду. За несколько секунд они высвобождают столько энергии, сколько Солнце за 10 миллиардов лет свечения. Обнаруженные всплески были в триллион раз мощнее, чем видимый свет. Обычно это явление легко фиксируется спутниками в атмосфере, а телескопы его не улавливают, поскольку атмосфера поглощает гамма-излучение.

— Это было совершенно неожиданно, поскольку гамма-всплески быстро исчезают, оставляя после себя только послесвечение, которое можно видеть в течение нескольких часов и до нескольких дней на многих длинах волн — от радио- до рентгеновских лучей. Никогда раньше оно не было обнаружено в гамма-лучах с очень высокой энергией, — отмечает один из авторов исследования.

Подобное открытие позволяет лучше понять механизмы функционирования Вселенной и выяснить, что происходило в её отдалённых концах миллиарды лет назад.

Ранее учёные сообщали, что в космосе нашли звезду, которая вырвалась из сверхмассивной чёрной дыры.