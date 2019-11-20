Помпео: США не станут заключать бессмысленные договоры по контролю вооружений

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил позицию государства в отношении договоров по контролю над вооружениями и заявил журналистам, что Соединённые Штаты не будут заключать или продлевать не имеющие для Вашингтона смысла соглашения.

Об этом он рассказал после министерских переговоров в НАТО в ответ на вопрос о том, будут ли власти вести переговоры по этой теме.

— Президент никогда не позволит Америке заключать какие-либо соглашения по контролю над вооружениями, которые не имеют смысла для США, или возобновлять любые существующие соглашения по контролю над вооружениями, которые истекают, если это больше не будет иметь смысла для Америки, — подчеркнул он.

Седьмого ноября Первый комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.