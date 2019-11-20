Отцу Мары Багдасарян вернули российское гражданство

Отцу скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян — Эльмару — вернули российское гражданство. Об этом девушка рассказала в своём инстаграме.

По словам Багдасарян, по дороге в Ростов, куда её отец отправился на машине, представители органов правопорядка сообщили ему, что с его документами всё в порядке, а причиной неприятной ситуации стала ошибка.

При этом, по словам стритрейсерши, основная проблема заключается в том, что её отцу аннулировали заграничный паспорт, а при его следующем посещении других стран у сотрудников таможни может возникнуть ряд вопросов, связанных с данной ситуацией.

Напомним, отца Мары Багдасарян — Эльмара — лишили российского гражданства в начале ноября, о чём девушка рассказала в своих соцсетях. После этого он намеревался отсудить у МВД РФ 100 миллионов рублей.