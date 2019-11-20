Участника Детского Евровидения от РФ увезли в больницу с репетиции

Мальчику стало плохо на сцене, его доставили в медицинское учреждение на реанимобиле.

Тринадцатилетний участник Детского Евровидения — 2019 из России Денберел Ооржак госпитализирован. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Мальчику стало плохо во время репетиции на сцене Arena Gliwice, он упал в обморок и был доставлен на реанимобиле в местную больницу.

Сейчас Ооржак находится под наблюдением врачей, рядом с ним присутствуют бабушка и представители российской делегации. Он останется в больнице до утра, ему рекомендованы покой и наблюдение медиков.

Ооржак Денберел и Татьяна Меженцева представляют Россию на Детском Евровидении — 2019 в польском Гливице, музыкальный турнир состоится 24 ноября 2019 года.