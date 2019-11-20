СМИ: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко

Журналисты сообщают, что церемония была спонтанной и тайной, чтобы мама спортсмена ничего не узнала.

Лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл свадьбу со своей избранницей Джорджиной Родригес, сообщает журнал Novello 2000.

По данным издания, церемония прошла в Марокко. О её приближении стало известно ещё в августе, когда футболист ездил на родину, чтобы внести изменения в управление своими активами. Если раньше этим занималась его мать Долорес Авейру, то отныне часть полномочий перешла к Джорджине.

При этом мама Роналду, как оказалось, выступает против свадьбы сына, хоть и не против неё. Новость так и осталась бы тайной, если бы Джорджина случайно не назвала Роналду своим мужем.

Подтверждения или опровержения информации пока не поступало.