Зеленский не вылетел на встречу задержанным в РФ кораблям из-за поломки самолёта

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Фото © Пресс-служба президента Украины / Николай Лазаренко

Лидер Незалежной должен был отправиться в Очаков прямиком из Харьковской области, однако планы пришлось резко скорректировать.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вылететь вовремя в Очаков, куда прибыли задержанные ранее в России корабли, из-за поломки двигателя его самолёта. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Новое время".

Не завелись [двигатели], — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что украинский лидер должен был вылететь в Очаков после того, как побывал в Cтанице Луганской, где принял участие в открытии моста через реку Северский Донец.

При этом Зеленский принял решение вылететь из Харькова, куда уже направился президентский Airbus.

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