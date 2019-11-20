Зеленский не вылетел на встречу задержанным в РФ кораблям из-за поломки самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вылететь вовремя в Очаков, куда прибыли задержанные ранее в России корабли, из-за поломки двигателя его самолёта. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание "Новое время".
— Не завелись [двигатели], — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что украинский лидер должен был вылететь в Очаков после того, как побывал в Cтанице Луганской, где принял участие в открытии моста через реку Северский Донец.
При этом Зеленский принял решение вылететь из Харькова, куда уже направился президентский Airbus.
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