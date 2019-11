СМИ: названы лучшие саундтреки к фильмам за последнее десятилетие

Хорошая песня к фильму — это не только та, что передаёт дух и атмосферу картины, но и представляет собой самостоятельный культурный феномен. Так пишет издание Entertainment Weekly, которое выбрало лучшие песни уходящего десятилетия.

На десятой строчке оказалась песня Private Property от Noni и Kid Culprit, записанная к фильму "За кулисами" (2014). Она до сих пор занимает почётное место в R&B-плейлистах.

Далее расположилась композиция Cups Анны Кендрик к мюзиклу "Идеальный голос" (2012). Семь лет назад она была в топе музыкальных чартов. Как пишет Entertainment Weekly, поклонники особенно отметили оригинальный аккомпанемент к песне — постукивание по столу пластиковым стаканчиком.

Восьмое место досталось Лане Дель Рэй и её песне Young and Beautiful, исполненной в 2013 году к фильму "Великий Гэтсби". Именно тогда она впервые заявила о себе как об исполнителе саунтреков.

Затем располагается душещипательная Remember Me, записанная Антонио Гонзалесом и Анной Офелией Мургией к оскароносному мультфильму "Тайна Коко" (2017). Как отмечает издание, композиция в очередной раз доказывает, с каким успехом компании Pixar удаётся затрагивать сердца зрителей вновь и вновь.

На шестой позиции — песня See You Again к фильму "Форсаж 7" (2015), посвящённая памяти погибшего актёра Пола Уокера, игравшего в франшизе полюбившегося зрителям Брайана О'Коннора.

В середине чарта оказалась песня Everything Is Awesome, исполненная Tegan & Sara вместе с The Lonely Island к "Лего-фильму" в 2014 году.

Четвёртое место заняла ещё песня к мультфильму. На этот раз это Happy, которую записал Фарелл Уильямс к мультику "Гадкий Я-2". Она возглавляла чарты в Австралии, Германии, Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии и других странах, а также получила премию "Грэмми" и номинацию на "Оскар".

Тройку лидеров открывает трек Never Enough, который певица Лорен Оллред исполнила в мюзикле "Величайший шоумеН" (2017). Однако на премию "Оскар" была номинирована другая песня из этого фильма — This is me.

На втором месте — песня Let It Go из мультфильма "Холодное сердце" (2013). На экране её исполнила главная героиня — Эльза, озвученная Идиной Мензел. Композиция получила премию "Оскар".

И, наконец, топ рейтинга — трек Shallow, исполненный Леди Гагой и Брэдли Купером к ленте "Звезда родилась" (2018). Композиция завоевала награду за лучшую песню года в премиях "Грэмми" и "Оскар".