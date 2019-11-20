Новый премьер Молдавии заявил о восстановлении правительственного диалога с РФ

Он получил заверения российской стороны в поддержке политики реформ молдавского кабмина.

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что диалог с Россией восстановлен на правительственном уровне. Об этом он рассказал журналистам на брифинге после возвращения из Москвы.

На встрече с Дмитрием Медведевым Кику обсудил российско-молдавские контакты в культурно-гуманитарной, экономической и торговой сфере.

— К сожалению, между Правительством РФ и Молдавии много лет не было здорового и прагматичного диалога, что привело к потерям преимуществ от диалога со столь важным партнёром. Мы обсудили накопившиеся проблемы и возможные преимущества, — подчеркнул Кику.

Он добавил, что на базе этого диалога можно выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, и отметил, что получил заверения российской стороны в поддержке политики реформ молдавского кабмина.

Напомним, сегодня премьер-министры России и Молдавии Дмитрий Медведев и Ион Кику провели встречу в Москве.