В Италии на складе пиротехники произошёл взрыв, четыре человека погибли

На Сицилии произошёл взрыв на складе пиротехники, как минимум четыре человека погибли, в том числе жена владельца, ещё двое ранены и доставлены в больницу, один пропал без вести. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Инцидент произошёл в населённом пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто на складе, принадлежащем частной компании по производству петард и материалов для фейерверков.

По сообщениям издания, причиной пожара могла стать неосторожность при установке новых ворот. Искры от сварки воспламенили горючие материалы, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают пожарные бригады, сотрудники спецслужб ищут без вести пропавшего человека.

Ранее Лайф сообщал, что два ребёнка погибли при взрыве бензобака в Тюменской области.