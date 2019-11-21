Жительница Дагестана предстанет перед судом за то, что утопила дочь в реке

В Дагестане местная жительница предстанет перед судом за то, что утопила свою малолетнюю дочь в реке, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года в посёлке Чонтаул. 27-летняя мать, не желая заниматься воспитанием ребёнка, бросила малышку в воду и дождалась, пока та захлебнётся. Спустя три дня тело девочки было обнаружено в реке.

В настоящее время следственные органы собрали достаточную доказательную базу, чтобы предъявить женщине обвинение. Суд рассмотрит дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В сентябре в Башкирии девушка утопила сестру, которая мешала ей делать уроки.