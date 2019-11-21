Вучич заявил, что история с "российским шпионом" не изменит политику Сербии к РФ

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал скандал с "российским шпионом" и заявил, что страна не изменит свою политику в отношении России. Это заявление он сделал в обращении к нации, которое транслировали центральные каналы.

— Что касается нас, мы свою политику по отношению к России не будем менять. Считаем её своей братской страной и продолжим самое лучшее сотрудничество во всех областях. Кроме того, и в разведывательном смысле свою землю защищать и сохранять будем. Сербия свою политику не будет менять в сторону поворота к НАТО, она не хочет в НАТО, ОДКБ или в третий военный блок. Повторяю это чётко и ясно, — подчеркнул сербский лидер.

Ранее в "Ютубе" появилось видео, где якобы видно, что сотрудник российской военной разведки обменивается пакетами с сербским гражданином в Белграде. Затем, судя по кадрам, серб достаёт из своего пакета конверт с деньгами. Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что ситуация будет всесторонне изучена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала этот скандал провокацией и отметила, что ведомство вернётся к данной теме, когда станут известны хоть какие-то факты.