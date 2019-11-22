СМИ: Обвиняемый в убийстве стюардессы в Новой Москве признан вменяемым

У него диагностировано расстройство личности и импульсивное поведение, но в момент происшествия он отдавал отчёт в своих действиях.

Обвиняемый в убийстве стюардессы в Новой Москве Никита Енин признан вменяемым экспертами из Института имени В. Сербского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Специалисты признали его склонным к аффективному состоянию, а также диагностировали расстройство личности и импульсивное поведение. Однако, по заявлению медиков, в момент совершения преступления он отдавал себе отчёт в происходящем.

Адвокат Енина — Андрей Мишонов — подтвердил результаты экспертизы, однако отметил, что заключение противоречивое и неясное, поэтому он будет настаивать на проведении повторного исследования.

В октябре суд продлил обвиняемому в убийстве стюардессы арест на три месяца для проведения психиатрических исследований.

Напомним, 10 июля в отеле "Внуково-вилладж" в Новой Москве было обнаружено тело 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Через два дня правоохранители задержали 25-летнего Никиту Енина. Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен.