В США под школой нашли потерянное кладбище с 145 захоронениями

Специалисты отмечают, что всего на этом месте должно быть 230 могил, большинство из которых детские, поэтому найти с помощью радара их не так просто.

На территории King High School в городе Тампа (штат Флорида, США) обнаружили кладбище с 145 захоронениями. Об этом сообщает телеканал Fox13.

Работы начались ещё в октябре. На место прибыли геофизики, ищущие пропавшее Риджвудское кладбище. Сообщается, что на его территории захоронено 230 человек, большинство из которых — афроамериканцы.

С помощью радара удалось обнаружить 145 гробов. Власти школы планируют снести сельскохозяйственную мастерскую учебного заведения, поскольку могилы находятся прямо под ней.

Несоответствие числа захоронений объясняется тем, что многие из покоящихся здесь людей — младенцы или маленькие дети. Небольшие гробы не всегда получается найти с помощью радара. Препятствуют данному процессу и десятки лет распада.

Это не первое найденное в 2019 году безымянное кладбище в округе. Ранее специалисты нашли захоронение под недавно построенным жилищным комплексом.