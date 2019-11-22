Тимошенко вернула прежнюю причёску и снова заплела "революционную" косу

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко вернулась к прежнему образу и вновь заплела знаменитую "революционную" косу. Так она выглядела на саммите Европейской народной партии, где представляла Украину. На снимке, который разместил сайт политической силы, она запечатлена с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Впервые эту причёску политик сделала в 2001 году, когда ушла в оппозицию, и носила её во время значимых политических событий, например Оранжевой революции 2004 года и при выходе на свободу по "газовому делу".

Напомним, 11 ноября Тимошенко назвала минувшую сессионную неделю самой трагической в истории Верховной рады из-за закона о продаже земли. В этом, по её мнению, виноват Зеленский. Глава Незалежной на это сделал колкое замечание по поводу её фигуры, на что получил резкий отпор от женщины-политика.