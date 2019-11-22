Пассажиры экстренно севшего рейса Red Wings вылетели из Казани

1049

Фото © VK / Авиакомпания Red Wings

Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва авиакомпании Red Wings, который совершил экстренную посадку в Казани, продолжили своё путешествие. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани столицы Татарстана.

Отмечается, что резервный борт с пассажирами вылетел в 23:40 (мск) 21 ноября.

Напомним, Airbus A321 авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в Казани. Лайнер летел из Екатеринбурга в Москву. В ходе полёта произошла утечка масла из правого двигателя. Всего на борту находилось 123 пассажира и десять членов экипажа.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×