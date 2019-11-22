Пассажиры экстренно севшего рейса Red Wings вылетели из Казани

Пассажиры рейса Екатеринбург — Москва авиакомпании Red Wings, который совершил экстренную посадку в Казани, продолжили своё путешествие. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани столицы Татарстана.
Отмечается, что резервный борт с пассажирами вылетел в 23:40 (мск) 21 ноября.
Напомним, Airbus A321 авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в Казани. Лайнер летел из Екатеринбурга в Москву. В ходе полёта произошла утечка масла из правого двигателя. Всего на борту находилось 123 пассажира и десять членов экипажа.
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