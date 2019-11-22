Пьяный пассажир рейса Владикавказ — Москва устроил дебош на борту самолёта

Пьяный пассажир рейса Владикавказ — Москва устроил дебош в самолёте, после чего его привлекли к административной ответственности в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по ЦФО.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что их вызвали к самолёту после посадки, поскольку уроженец Северной Осетии, 1982 года рождения, вёл себя неадекватно в салоне лайнера, грубил бортпроводникам и проявлял агрессию.

Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ (употребление алкогольной продукции в запрещённых местах).

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