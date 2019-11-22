Кинозрители назвали лучшие фильмы, которые не хочется пересматривать

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Новозеландский комик Роуз Матафео спросила в "Твиттере" у своих подписчиков, какой лучший фильм они могут назвать, который, по их мнению, можно посмотреть только один раз.

Первую строчку в пользовательском рейтинге занял триллер "Реквием по мечте" (2000) с Джаредом Лето в главной роли.

На втором месте — постапокалиптическая драма "Дорога" (2010). В ней сыграл Вигго Мортенсен, трижды номинированный на премию "Оскар".

На третьем месте — хоррор "Ведьма" (2015), повествующий о семье, столкнувшейся со сверхъестественным злом.

Всего в рейтинг вошло 24 фильма. На четвёртом месте — "Бегущий по лезвию 2049" (2017), на шестом — "Лабиринт Фавна" (2006), на девятом — "Список Шиндлера" (1993), на 16-м — "127 часов" (2010), на 17-м — "Милые кости" (2009). Последнюю строчку заняли первые 20 минут мультфильма "Вверх".

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