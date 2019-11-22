Кинозрители назвали лучшие фильмы, которые не хочется пересматривать

Новозеландский комик Роуз Матафео спросила в "Твиттере" у своих подписчиков, какой лучший фильм они могут назвать, который, по их мнению, можно посмотреть только один раз.

what is the best film that you never want to see again? or at least for a very long time? — Rose Matafeo (@Rose_Matafeo) November 19, 2019

Первую строчку в пользовательском рейтинге занял триллер "Реквием по мечте" (2000) с Джаредом Лето в главной роли.

На втором месте — постапокалиптическая драма "Дорога" (2010). В ней сыграл Вигго Мортенсен, трижды номинированный на премию "Оскар".

На третьем месте — хоррор "Ведьма" (2015), повествующий о семье, столкнувшейся со сверхъестественным злом.

Всего в рейтинг вошло 24 фильма. На четвёртом месте — "Бегущий по лезвию 2049" (2017), на шестом — "Лабиринт Фавна" (2006), на девятом — "Список Шиндлера" (1993), на 16-м — "127 часов" (2010), на 17-м — "Милые кости" (2009). Последнюю строчку заняли первые 20 минут мультфильма "Вверх".