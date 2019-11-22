В аэропорту Одессы назвали причину ЧП с рейсом из Стамбула

Лайнер Turkish Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Одессы из-за поломки стойки переднего шасси, которая произошла из-за сильного встречного ветра во время посадки. Об этом в своём фейсбуке сообщила пресс-служба воздушной гавани Одессы.

Также отмечается, что на борту "боинга" находилось 136 пассажиров. Все они были эвакуированы и доставлены в терминал. Кроме того, на опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что лайнеру оторвало переднее шасси.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Одессы. В результате инцидента никто не пострадал.