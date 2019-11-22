В соборе Парижской Богоматери вновь заработает ночная подсветка

Собор Парижской Богоматери возобновляет ночную подсветку фасада здания спустя восемь месяцев после пожара. Об этом сообщает BFMTV.

С 21 ноября архитектурные памятники Парижа будут включать ночное освещение с наступлением сумерек до часу ночи. Нотр-Дам не станет исключением.

До пожара у собора было две системы освещения. Однако вторую восстановить пока что не удалось. Французский телеканал отмечает, что отремонтированной цепочки прожекторов будет достаточно для подсветки фасада.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошёл 15 апреля. Спустя несколько часов после возгорания рухнули крыша и шпиль здания. Люди со всего мира жертвовали средства на восстановление собора. Франция намерена отправить России официальное приглашение к участию в восстановлении здания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что планирует восстановить собор за пять лет. Однако специалисты говорят, что понадобится не меньше десяти.