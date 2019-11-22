Моралес обвинил генерала ВВС Боливии в попытке устроить аварию его вертолёта

Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил в попытке устроить аварию с его вертолётом генерала ВВС страны Хорхе Терсероса, об этом он рассказал RT.

— Изначально я думал, что это авария, но теперь у меня не остаётся сомнений в том, что речь идёт о покушении... А в день той аварии накрапывал лишь слабый дождик. Позже я понял, что за этим покушением стоит генерал ВВС Боливии Терсерос. За последние дни он очень сильно изменился, — подчеркнул бывший лидер.

Он добавил, что на этом воздушном судне ему приходилось летать при куда худших погодных условиях, но проблем никогда не возникало.

Напомним, 4 ноября вертолёт с президентом Боливии совершил экстренную посадку. Причиной стала техническая неисправность хвостового винта.