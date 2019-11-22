Кабмин Украины планирует предложить гражданам покупать газ по страховой цене

Эта стоимость останется фиксированной, даже если топливо подорожает после прекращения транзита из России.

Кабинет министров Украины планирует утвердить страховую цену на газ для населения с начала будущего года. Об этом заявил глава Минэнерго Незалежной Алексей Оржель в интервью украинскому 24 каналу.

— С 1 января людям будет предложена определённая цена, то есть это страховая цена на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона, — отметил министр энергетики.

Он добавил, что в случае прекращения транзита российского газа цены на топливо поднимутся, поэтому застрахованные потребители выиграют от этого решения.

В конце августа глава "Нафтогаза" предложил украинцам запастись газом на зиму и купить его по сниженной летней цене. Экс-депутат Рады Алексей Журавко в свою очередь предрёк энергетический коллапс на Украине.