Наталья Ветлицкая о первом муже: Он мне много лет в кошмарах снился

Звезда эстрады 90-х, известная российским слушателям по хитам "Посмотри в глаза", "Лунный кот", "Плейбой", Наталья Ветлицкая после 10 лет жизни за границей вернулась в Россию. В передаче "Привет, Андрей" она поделилась подробностями своей личной жизни.

Замужем Наталья была четыре раза, в том числе за известным в 90-е ныне покойным певцом Женей Белоусовым. Правда, брак продлился всего четыре месяца. А вот о своём первом муже, музыканте Павле Смеяне, Ветлицкая вспоминает с содроганием, называет его опасным и тяжёлым человеком.

— Он мне много лет в кошмарах снился. Что он нападает, убивает меня. Этот человек приходил к моим родителям, наставлял на них пистолет и говорил: "Или она идёт со мной, или я вас сейчас тут пристрелю". Один раз он меня чуть не убил. Но произошло чудо … Мне страшно об этом вспоминать, — рассказала она.

Встречалась Наталья и с Дмитрием Маликовым — говорит, что с певцом у неё были настоящие взаимные чувства. Однако, по словам Ветлицкой, она была "не его вариантом".

— Странно было бы представить нас мужем и женой, просто невозможно. Я ж ему один раз действительно по башке дала каблуком, это правда. Вот такая я была огненная, представляешь? За что? За дело! Просто так, что ль, дают по башке каблуком? — делится поп-исполнительница.

Матерью Наталья стала только после 40 лет. Она сознательно не хотела заводить детей, потому что им пришлось бы уделять слишком много внимания.

С 2009 года Ветлицкая жила с дочерью Ульяной в Испании и зарабатывала на жизнь реставрацией мебели, дизайном и риелторскими услугами. Слухи о её возвращении на родину с новой концертной программой она долго отрицала, однако 21 ноября в инстаграме певицы появилось сообщение о грядущих выступлениях в Москве и Санкт-Петербурге.