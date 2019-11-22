Экземпляр самого первого комикса Marvel продали за рекордные $1,26 миллиона

Журнал сменил всего несколько владельцев и находится в отличном состоянии, а изначально его приобрёл почтальон из Пенсильвании.

В США самый первый выпуск комиксов Marvel, вышедший в 1939 году, продали за рекордную цену в 1,26 миллиона долларов, сообщает Reuters.

That rare issue of Marvel Comics No. 1 sold for $1.26 Million in #Dallas Today. The auction company says it's only had a handful of owners since it was first bought at a Pennsylvania newsstand in 1939. https://t.co/Y9nScxD0vT pic.twitter.com/1h78cSOqHU — KERA News (@keranews) 21 ноября 2019 г.

В этом номере впервые появляются Человек-факел и Нэмор (Подводник). Спустя десятилетия компания представит миру Человека-паука и Невероятного Халка, о которых сняты культовые блокбастеры.

Торги прошли в Далласе (штат Техас) в аукционном доме Heritage Auctions. Как отмечается, комикс изначально приобрёл почтальон из Пенсильвании и он сменил всего несколько владельцев, поэтому находится в отличном состоянии.