Экземпляр самого первого комикса Marvel продали за рекордные $1,26 миллиона

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Фото © Twitter / KERA News‏

Журнал сменил всего несколько владельцев и находится в отличном состоянии, а изначально его приобрёл почтальон из Пенсильвании.

В США самый первый выпуск комиксов Marvel, вышедший в 1939 году, продали за рекордную цену в 1,26 миллиона долларов, сообщает Reuters.

В этом номере впервые появляются Человек-факел и Нэмор (Подводник). Спустя десятилетия компания представит миру Человека-паука и Невероятного Халка, о которых сняты культовые блокбастеры.

Торги прошли в Далласе (штат Техас) в аукционном доме Heritage Auctions. Как отмечается, комикс изначально приобрёл почтальон из Пенсильвании и он сменил всего несколько владельцев, поэтому находится в отличном состоянии.

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