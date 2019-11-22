Лидер Rammstein анонсировал появление Светланы Лободы в своём клипе

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Фото © Instagram / till_lindemann_official

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн анонсировал появление Светланы Лободы в клипе его сольного проекта на песню Frau & Mann. В последнем кадре тизера клипа соратник Линдеманна Петер Тэгтгрен появляется в дверях, неся на руках певицу.

<p>Скриншот видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CHrAnlsEa7A&feature=emb_logo" target="_blank">LINDEMANN — FRAU &amp; MANN</a></p>

Снимали клип в Санкт-Петербурге — об этом свидетельствуют и фотографии Тилля в "Инстаграме". Например, на одном из пешеходных переходов Северной столицы группа пародировала знаменитую фотографию The Beatles.

О тайном романе Линдеманна и Лободы поклонники говорят уже давно. В 2018 году Светлана якобы родила от него дочь. Замечали фанаты и их тайные свидания, в том числе в Берлине. А в конце сентября в интервью с Ксенией Собчак певица случайно проговорилась, когда Собчак задала ей вопрос о Тилле.

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