СМИ: Трамп подписал краткосрочную резолюцию о финансировании Правительства США

Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря, сообщает The Washington Post.

В противном случае срок государственного финансирования истёк бы 21 ноября в полночь, что вынудило бы несколько агентств начать закрывать операции и отправлять федеральных работников домой.

Документ во вторник был утверждён палатой представителей (нижней палатой) конгресса США, в четверг текст был принят сенатом (верхней палатой) во время слушаний по импичменту, после чего резолюция поступила на подпись Трампу, который мог наложить на неё вето.

Теперь у правительства есть месяц, чтобы принять новые договорённости.

В январе Трамп и конгресс не смогли договориться о приостановке финансирования. Как дал понять глава Белого дома, приостановка работы правительства страны может затянуться на месяцы и годы.