Двое полицейских в Великобритании сломали кабинку в туалете во время секса

Они прибыли на Виргинские острова после прошедшего там урагана. Спойлер: за этот инцидент им ничего не сделали.

На Виргинских островах в Великобритании двое полицейских сломали кабинку туалета, когда занимались там сексом. Ни личности, ни пол сотрудников не раскрываются, известно одно: они прибыли туда для оказания помощи после урагана. Об этом сообщает газета The Sun.

Такой инцидент выяснился на судебных слушаниях по делу о неправомерных действиях бывшего главного суперинтенданта полиции графства Дербишир Грэхема Маклафлина. Вместе с командой он работал после урагана на Виргинских островах в 2017 году.

Там он отправил сотруднице полиции, имя которой также не названо, письмо с угрозой: если она не выступит на суде в его защиту по делу о дисциплинарном проступке, он распространит информацию о том, что она занималась с кем-то сексом.

Женщина подала жалобу в полицию, а Маклафлина, который ушёл в отставку в ноябре 2018 года, задержали. Он назвал взыскание фикцией и заявил, что таким образом ему хотят отомстить.

При этом он привёл несколько примеров неподобающего поведения сотрудников полиции, за которые их никто не осудил. В частности, он рассказал, как двое сотрудников службы сломали кабинку во время секса в туалете.

Суд такие доводы принял и вынес решение, что на размер пенсии Маклафлина его дисциплинарный проступок никак не повлияет.