СМИ: Банки готовы снизить ставки для кредитов, выданных по биометрии

Специалисты надеются, что это позволит привлечь россиян воспользоваться новым способом идентификации личности.

Банки могут снизить ставки по кредитам, которые будут выданы с помощью биометрии, программа лояльности поможет сделать удалённую идентификацию более популярной, рассказала газета "Известия" со ссылкой на представителей крупных кредитных организаций.

Банк России снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС), поэтому подобное решение стало возможным. Однако на сколько процентов может быть снижена ставка, пока не известно.

Как отметили эксперты, биометрическая идентификация позволит привлекать новых клиентов без личного обращения в офисы кредитных организаций, а также даст возможность тщательно проверить потенциального заёмщика.

Программы лояльности будут также актуальны и при биометрическом эквайринге — возможности расплачиваться "лицом" в магазинах. Кроме того, приложения, которые имеют доступ к данным пользователя в ЕБС, предлагают скидки и другие бонусы.

В настоящее время в России слепки биометрии сделали около 80 тысяч граждан. Специалисты надеются, что новые программы позволят привлечь к этому способу идентификации больше россиян.