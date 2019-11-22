В Лос-Анджелесе у "боинга" загорелся двигатель во время взлёта — видео

В Лос-Анджелесе во время взлёта загорелся двигатель самолёта Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, который выполнял рейс в Манилу. Очевидцы сумели заснять видео этого происшествия.

На кадрах из салона самолёта, а также с улицы видно, как в какой-то момент из двигателя лайнера показывается пламя. При этом происходит это несколько раз.

В итоге экипаж принял решение вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса, где благополучно прошла его посадка. В результате ЧП никто не пострадал.