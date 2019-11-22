Задержанный по делу об убийстве журналистки на Мальте освобождён под залог

Задержанный по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции на Мальте бизнесмен Йорген Фенек был отпущен под залог, сообщает агентство Reuters.

Он будет находиться под пристальным вниманием полиции, поскольку расследование по-прежнему продолжается.

По данным издания, Фенек является владельцем компании, о которой погибшая журналистка писала в контексте связей с мальтийским правительством. Мужчина был задержан, когда пытался отплыть с острова на своей яхте.

Напомним, Дафне Каруана Галиция взорвалась в собственном автомобиле 16 октября 2017 года. Произошедшее сразу признали убийством. Известно, что она занималась расследованиями и обвиняла местных политиков в выводе средств в офшоры. 6 декабря на Мальте трём людям были предъявлены обвинения по этому делу. Правительство Мальты назначило награду в 1 млн евро за информацию, которая поможет найти преступников. Кроме того, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал награду за помощь в расследовании в 20 тыс. евро.